***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.01.2021 13:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899777
BIST
15:141.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:147,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:149,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:14442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,92
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:14
|TURGG
|146,30
|88.529.110
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.928.148
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.448.237
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.586.942
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.582.789.839
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.299.126.458
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|900.642.017
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|818.026.948
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,11
|758.633.487
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|900.642.017
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.299.126.458
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|513.498.819
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|668.007.979
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.846.837
|% -0,54
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4370
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0477
|9,0551
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,9931
|10,0433
|% 0,23
|
|Frank
|8,3192
|8,3693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:25YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 701 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
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15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
-
15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem