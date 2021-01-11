***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.01.2021 14:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899792
BIST
14:051.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:057,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:059,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0156
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:05442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,10
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:05
|YAPRK
|88,55
|17.574.407
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.514.490
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.341.704
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|120,80
|2.254.954.915
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,55
|1.066.533.875
|% 0,39
|
|TCELL
|17,13
|742.587.343
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,66
|692.438.479
|% 3,11
|
|KOZAA
|16,97
|677.139.551
|% 3,60
|
|SKBNK
|1,66
|692.438.479
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.066.533.875
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|479.156.699
|% 5,91
|
|TSKB
|1,84
|211.874.554
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|602.432.740
|% 1,52
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4227
|7,4281
|% 0,74
|
|Euro
|9,0317
|9,0412
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0049
|10,0551
|% 0,34
|
|Frank
|8,3196
|8,3697
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,86
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,60
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,24
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,16
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, TKFEN
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 65 artarak (% 0.55 ) 1, 391
-
14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, YAPRK, UZERB, TLMAN, IZFAS, SUMAS, YESIL, RODRG, TACTR, TMSN
-
14:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, GRNYO, SNKRN