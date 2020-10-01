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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET GÜLEŞÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
ÖMER MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
ELİF ALSEV UTKU ÖZBEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
HAKAN BASRİ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
SEZİN ERKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 21,34 169.569.726 % 10,00  
MERKO 13,20 114.265.552 % 10,00  
KENT 367,50 3.174.098 % 10,00  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
YAPRK 64,50 12.058.642 % 9,97  
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14:57 Alış Satış %  
Dolar 7,7021 7,7102 % -0,14  
Euro 9,0550 9,0657 % 0,10  
Sterlin 9,9979 10,0480 % 0,72  
Frank 8,4017 8,4523 % 0,85  
Riyal 2,0555 2,0658 % 0,39  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 14,03  
Altın Gr. 473 473 5,80  
Cumhuriyet 3.131 3.179 9,00  
Tam 3.116 3.195 9,29  
Yarım 1.506 1.545 4,50  
Çeyrek 755 773 2,25  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,57  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,17  
B. Petrol 41,73 41,73 -0,57  
Seans Raporu 14:57
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