***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2020 14:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET GÜLEŞÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
ÖMER MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
ELİF ALSEV UTKU ÖZBEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
HAKAN BASRİ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
SEZİN ERKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ
14:571.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
14:577,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
14:579,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0095
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
14:57472,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,77
|Açılış
|: 472,79
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler14:57
|NETAS
|21,34
|169.569.726
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.265.552
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.174.098
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.058.642
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.996.135
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|132.594.387
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.560.917.690
|% -2,05
|
|GARAN
|7,14
|952.358.732
|% 0,56
|
|ASELS
|19,50
|946.898.945
|% 0,93
|
|TURSG
|6,12
|809.245.876
|% 7,75
|
|THYAO
|10,79
|771.020.739
|% 2,76
|
|SISE
|7,17
|1.560.917.690
|% -2,05
|
|KRDMD
|3,42
|643.502.940
|% 0,88
|
|TURSG
|6,12
|809.245.876
|% 7,75
|
|GARAN
|7,14
|952.358.732
|% 0,56
|
|PENGD
|4,78
|501.501.186
|% 0,42
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7021
|7,7102
|% -0,14
|
|Euro
|9,0550
|9,0657
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,9979
|10,0480
|% 0,72
|
|Frank
|8,4017
|8,4523
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,39
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|14,03
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|9,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|9,29
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|4,50
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,25
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,57
|
Seans Raporu
14:57
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