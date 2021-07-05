***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 17:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN BASRİ AVCI GENEL MÜDÜR 15.10.2013 0212 381 72 90 hakan.avcı@fibaportfoy.com.tr Düzey 3-TÜREV
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 02.08.2019 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946318
BIST
17:581.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,08
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:588,6617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:5810,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
17:58498,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:58
|VAKFN
|11,77
|8.811.112
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.672
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.954
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.716.849
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.297.233
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.327.892
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|68.476.112
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,79
|4.039.431
|% -3,91
|
|THYAO
|14,12
|1.121.196.725
|% 2,77
|
|GARAN
|8,61
|955.625.682
|% 2,50
|
|KOZAL
|111,20
|768.836.914
|% -1,42
|
|SASA
|29,48
|666.324.891
|% 3,00
|
|KRDMD
|6,88
|346.489.905
|% 2,08
|
|GARAN
|8,61
|955.625.682
|% 2,50
|
|PEKGY
|1,29
|136.106.104
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,22
|236.960.795
|% 1,37
|
|THYAO
|14,12
|1.121.196.725
|% 2,77
|
|AKBNK
|5,43
|335.190.898
|% 1,88
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6579
|8,6617
|% -0,21
|
|Euro
|10,2773
|10,2851
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9518
|12,0118
|% -0,14
|
|Frank
|9,3560
|9,4124
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3022
|2,3138
|% -0,22
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,11
|