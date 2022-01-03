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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 16:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ATEŞ KAYMAK GENEL MÜDÜR YRD. PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV 203313-300984
RUŞEN FIDDA SÖZMEN GENEL MÜDÜR YRD. PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV 202823
DİLER KAYRA BÖLÜM YÖNETİCİSİ PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV
KAMURAN KARA PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3-TÜREV 207507-303353




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988022


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PAGYO 9,27 2.160.855 % 0,00  
KUYAS 5,59 65.271.166 % 0,00  
YAYLA 3,02 11.626.848 % 0,00  
MSGYO 4,16 2.996.739 % 0,00  
VAKKO 9,80 6.572.487 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4115 13,4409 % 2,85  
Euro 15,1363 15,2007 % 2,69  
Sterlin 18,0113 18,1017 % 2,36  
Frank 14,5525 14,6401 % 2,50  
Riyal 3,5630 3,5809 % 2,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 2,43  
Altın Gr. 777 777 17,98  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,13  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,16  
B. Petrol 78,94 78,94 -0,04  
Seans Raporu 18:05
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