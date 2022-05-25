***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 10:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN BASRİ AVCI GENEL MÜDÜR 15.10.2013 0212 381 72 90 hakan.avcı@fibaportfoy.com.tr Düzey 3-TÜREV
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 02.08.2019 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 98 Mehmet.Soysal@fibaportfoy.com.tr DÜZEY-3 TÜREV KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 203158-305454-701808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032262
BIST
10:122.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,59
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.392
En Düşük
2.387
10:1216,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1271
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,2029
En Düşük
16,0430
10:1217,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0363
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3464
En Düşük
17,2406
10:12966,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 966,06
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,21
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ARCLK
|74,40
|258.996.222
|% 9,98
|
|DAGHL
|26,40
|1.644.334
|% 7,32
|
|KGYO
|5,08
|6.832.806
|% 6,72
|
|ORCAY
|21,24
|23.691.401
|% 6,09
|
|GZNMI
|30,66
|7.073.139
|% 6,09
|
|IMASM
|45,16
|338.377
|% -5,92
|
|DGGYO
|8,79
|1.325.811
|% -4,97
|
|SELVA
|9,00
|2.125.044
|% -4,26
|
|DOGUB
|4,58
|5.843.410
|% -3,58
|
|SERVE
|22,70
|28.943
|% -3,40
|
|ARCLK
|74,40
|258.996.222
|% 9,98
|
|GARAN
|14,85
|252.260.260
|% 0,28
|
|THYAO
|42,24
|176.266.583
|% 0,19
|
|KCHOL
|39,92
|160.232.143
|% 3,69
|
|HEKTS
|29,40
|110.736.512
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,57
|75.512.210
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|27.586.469
|% 1,59
|
|GARAN
|14,85
|252.260.260
|% 0,28
|
|DOHOL
|3,67
|52.028.062
|% 1,10
|
|KARSN
|5,88
|75.100.775
|% 0,34
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1871
|16,2014
|% 0,78
|
|Euro
|17,3140
|17,3333
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,2185
|20,3199
|% 0,49
|
|Frank
|16,7313
|16,8321
|% 0,24
|
|Riyal
|4,2985
|4,3201
|% 0,45
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,73
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|