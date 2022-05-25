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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2022 10:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN BASRİ AVCI GENEL MÜDÜR 15.10.2013 0212 381 72 90 hakan.avcı@fibaportfoy.com.tr Düzey 3-TÜREV
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 02.08.2019 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 98 Mehmet.Soysal@fibaportfoy.com.tr DÜZEY-3 TÜREV KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 203158-305454-701808




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032262


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BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARCLK 74,40 258.996.222 % 9,98  
DAGHL 26,40 1.644.334 % 7,32  
KGYO 5,08 6.832.806 % 6,72  
ORCAY 21,24 23.691.401 % 6,09  
GZNMI 30,66 7.073.139 % 6,09  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 16,1871 16,2014 % 0,78  
Euro 17,3140 17,3333 % 0,21  
Sterlin 20,2185 20,3199 % 0,49  
Frank 16,7313 16,8321 % 0,24  
Riyal 4,2985 4,3201 % 0,45  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 -7,73  
Altın Gr. 966 966 -0,18  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 21,97 22,00 -0,13  
Gümüş Gr. 11,43 11,44 -0,01  
B. Petrol 112 112 1,06  
Seans Raporu 10:11
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