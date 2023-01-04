***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET GÜLEŞÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye DeğilÖMER MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Evet Bağımsız Üye DeğilELİF ALSEV UTKU ÖZBEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli İç Kontrol-MASAK ve Finansal Raporlamadan sorumlu YK Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHAKAN BASRİ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU Evet Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093046BIST