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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2023 12:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 29700000 TRY 99 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 300000 TRY 1 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FİBABANKA A.Ş. 29700000 TRY 99
FİBA HOLDİNG A.Ş. 300000 TRY 1
TOPLAM 30000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156371


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 15,93 215.884.393 % 9,95  
ITTFH 3,78 104.728.428 % 9,88  
EUKYO 5,25 7.308.928 % 9,83  
VKFYO 10,75 25.470.228 % 9,36  
PENTA 18,95 284.235.778 % 9,16  
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14:53 Alış Satış %  
Dolar 21,5027 21,5083 % 1,18  
Euro 23,0801 23,1664 % 1,16  
Sterlin 26,6012 26,7346 % 0,96  
Frank 23,5971 23,7393 % 1,01  
Riyal 5,7190 5,7477 % 1,18  
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14:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 1,36  
Altın Gr. 1.359 1.359 18,45  
Cumhuriyet 9.167 9.306 152,00  
Tam 9.135 9.373 171,75  
Yarım 4.492 4.567 42,00  
Çeyrek 2.239 2.283 14,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,08  
Gümüş Gr. 16,40 16,42 0,30  
B. Petrol 74,94 74,94 -1,77  
Seans Raporu 14:53
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