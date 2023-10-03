***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 10:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET GÜLEŞÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Bağımsız Üye Değil
ÖMER MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU Evet Bağımsız Üye Değil
ELİF ALSEV UTKU ÖZBEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil İç Kontrol-MASAK ve Finansal Raporlamadan sorumlu YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HAKAN BASRİ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU Evet Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NURSEL ŞAHİN OPERASYON
ERKAN ERDOĞAN İÇ KONTROL
BAYRAM BOZKURT RİSK YÖNETİMİ
MEHMET SOYSAL MUHASEBE VE OPERASYON
CANAN NALÇAOĞLU MÜFETTİŞ
DENİZ BAŞKAYNAK ARAŞTIRMA
MURAT ÖZVEREN PAZARLAMA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198871
BIST