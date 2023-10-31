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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2023 11:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NURSEL ŞAHİN OPERASYON
ERKAN ERDOĞAN İÇ KONTROL
BAYRAM BOZKURT RİSK YÖNETİMİ
MEHMET SOYSAL MALİ KONTROL
CANAN NALÇAOĞLU MÜFETTİŞ
MURAT ÖZVEREN ARAŞTIRMA

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ATEŞ KAYMAK GENEL MÜDÜR YRD. PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV 203313-300984
RUŞEN FIDDA SÖZMEN GENEL MÜDÜR YRD. PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV 202823-307492
DİLER KAYRA BÖLÜM YÖNETİCİSİ PORTFOY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3 - TÜREV 200364-300166
KAMURAN KARA PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ DÜZEY3-TÜREV 207507-303353
DENİZ BAŞKAYNAK PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY3- TÜREV 202767-300658

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İç kontrol sistemi Şirket bünyesinde
Risk yönetim sistemi Şirket bünyesinde
Teftiş birimi Şirket bünyesinde
Araştırma birimi Şirket bünyesinde
Bilgi sistemleri FİBABANKA A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212237


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YAPRK 203,70 218.939.146 % 9,99  
AVHOL 82,00 247.935.954 % 9,99  
RODRG 57,25 13.575.537 % 9,99  
ORMA 208,20 3.882.930 % 9,98  
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Frank 31,2141 31,4021 % 0,03  
Riyal 7,5176 7,5553 % 0,10  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.000 4,00  
Altın Gr. 1.817 1.817 3,23  
Cumhuriyet 12.237 12.422 36,00  
Tam 11.981 12.054 -12,00  
Yarım 6.009 6.052 -6,00  
Çeyrek 2.995 3.026 -3,00  
Gümüş.Ons 23,26 23,30 -0,05  
Gümüş Gr. 21,15 21,17 -0,03  
B. Petrol 86,94 86,94 0,59  
Seans Raporu 14:35
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