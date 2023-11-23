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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2023 16:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN BASRİ AVCI GENEL MÜDÜR 15.10.2013 0212 381 72 90 hakan.avcı@fibaportfoy.com.tr Düzey 3-TÜREV
NURSEL ŞAHİN BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.08.2019 0212 381 72 90 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 90 Mehmet.Soysal@fibaportfoy.com.tr DÜZEY-3 TÜREV KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 203158-305454-701808




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219571


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BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 48,62 119.318.782 % 10,00  
SAMAT 29,48 135.705.106 % 10,00  
FONET 28,66 127.051.660 % 9,98  
PKENT 284,00 94.476.137 % 9,97  
NATEN 413,50 543.592.182 % 9,97  
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17:21 Alış Satış %  
Dolar 28,8445 28,8515 % 0,00  
Euro 31,4903 31,5052 % 0,23  
Sterlin 36,0447 36,2254 % 0,29  
Frank 32,4833 32,6789 % -0,10  
Riyal 7,6688 7,7072 % -0,01  
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17:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,68 23,72 % 0,66  
Platin 918,81 920,53 % 0,66  
Paladyum 1.052,99 1.056,11 % 0,66  
Brent Pet. 80,32 80,32 % 0,66  
Altın Ons 1.992,78 1.993,02 % 0,66  
Seans Raporu 17:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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