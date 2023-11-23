***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2023 16:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN BASRİ AVCI GENEL MÜDÜR 15.10.2013 0212 381 72 90 hakan.avcı@fibaportfoy.com.tr Düzey 3-TÜREV
NURSEL ŞAHİN BÖLÜM YÖNETİCİSİ 02.08.2019 0212 381 72 90 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 90 Mehmet.Soysal@fibaportfoy.com.tr DÜZEY-3 TÜREV KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 203158-305454-701808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219571
BIST
'
17:238.005
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,61
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2328,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2331,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1127
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:231.848,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.848,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.054.491
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|37.538.608
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.556.369.330
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,14
|4.300.921.882
|% 4,08
|
|TUPRS
|153,40
|3.661.295.509
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,36
|1.392.699.187
|% -2,65
|
|ZOREN
|5,02
|713.570.866
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.814.929
|% 0,74
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8445
|28,8515
|% 0,00
|
|Euro
|31,4903
|31,5052
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0447
|36,2254
|% 0,29
|
|Frank
|32,4833
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,01
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,81
|920,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,99
|1.056,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,32
|80,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,78
|1.993,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36LKMNH
Yüzde 4.79 oranında artışla 53.60 lira fiyatla işlem gören hissede 691, 612 adet işlem
-
17:35CMBTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 2, 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 955 adet işlem
-
17:34GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 623 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 36 artarak (% 0.32 ) 8, 528
-
17:33XU100
Endeks 8, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 88, 178.00 milyon TL de