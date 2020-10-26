***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 17:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2020 - 30/09/2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Mehmet Güleşci Ömer Mert
Başkan Başkan Vekili
Elif Alsev Utku Özbey Sezin Erken
Üye Üye
Hakan Basri Avcı İbrahim Toprak
Üye Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883944
BIST
17:231.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -31,67
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:238,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1203
|Açılış
|: 8,0820
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|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:239,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:23495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 8,34
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:23
|RTALB
|49,52
|264.225.167
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.251.421
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.415
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.546.365
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.042.918
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.699.980
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.520.067
|% -10,00
|
|POLTK
|423,00
|569.922
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|ECILC
|7,52
|1.395.275.327
|% 5,17
|
|GARAN
|6,85
|1.023.612.886
|% -3,11
|
|SISE
|6,48
|836.641.071
|% -4,85
|
|FENER
|38,28
|729.638.711
|% 0,84
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|585.349.285
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|468.571.894
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|673.460.146
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,19
|239.680.537
|% -7,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0810
|8,0874
|% 1,51
|
|Euro
|9,5481
|9,5563
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,4843
|10,5369
|% 1,18
|
|Frank
|8,8724
|8,9258
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1489
|2,1597
|% 1,46
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
Seans Raporu
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17:37ARDYZ
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17:36PENGD
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 94 kaybederek (% -2.52 ) 1, 272
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17:34XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 23, 100.00 milyon TL de
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17:34DERIM
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 683 adet işlem