***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.02.2021 22:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2021
Karar Sayısı
05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2020 - 31/12/2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Mehmet Güleşci Ömer Mert
Başkan Başkan Vekili
Elif Alsev Utku Özbey Sezin Erken
Üye Üye
Hakan Basri Avcı
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908991
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0633
En Düşük
7,0505
18:058,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5759
En Düşük
8,5499
18:05417,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,41
|Açılış
|: 417,69
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0511
|7,0610
|% 0,05
|
|Euro
|8,5568
|8,5657
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7278
|9,7766
|% -0,08
|
|Frank
|7,8922
|7,9397
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8750
|1,8844
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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