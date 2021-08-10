***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2021 16:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2021
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2021 - 30/06/2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2021 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Mehmet Güleşci Ömer Mert
Başkan Başkan Vekili
Elif Alsev Utku Özbey Sezin Erken
Üye Üye
Hakan Basri Avcı İbrahim Toprak
Üye
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956933
BIST
16:231.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:238,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:2310,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0320
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:23478,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,67
|Açılış
|: 478,52
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KARYE
|11,88
|104.091.350
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.003.593
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.724.669
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.111.975
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|128.329.643
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.921.959
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|3.802.479
|% -8,47
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,35
|1.113.439.935
|% 2,08
|
|EREGL
|19,76
|1.103.896.611
|% -3,70
|
|GARAN
|9,18
|1.002.861.668
|% 0,44
|
|GENIL
|15,40
|866.675.256
|% 7,69
|
|KRDMD
|7,97
|667.652.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|423.417.690
|% 1,64
|
|SISE
|8,35
|1.113.439.935
|% 2,08
|
|GARAN
|9,18
|1.002.861.668
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|190.610.670
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,97
|667.652.397
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6150
|8,6192
|% -0,22
|
|Euro
|10,0968
|10,1030
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,8789
|11,9385
|% -0,34
|
|Frank
|9,2882
|9,3441
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2877
|2,2991
|% -0,33
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-1,91
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.161
|3.241
|-29,48
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,26
|
|Çeyrek
|766
|784
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,57
|
Seans Raporu
16:21
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16:34XU100
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Yüzde 9.97 oranında artışla 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 114 adet işlem
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16:32BIMAS
Yüzde 6.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 161, 386 adet işlem
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16:31DAGI
Yüzde 6.15 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 897, 127 adet işlem