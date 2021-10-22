***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.10.2021 15:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
Karar Sayısı
36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2021 - 30/09/2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2021 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Mehmet Güleşci Ömer Mert
Başkan Başkan Vekili
Elif Alsev Utku Özbey İbrahim Toprak
Üye Üye
Hakan Basri Avcı
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971963
BIST
17:401.479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 23,62
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:409,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1107
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:4011,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1164
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:40558,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 13,57
|Açılış
|: 558,79
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MRSHL
|258,60
|16.435.290
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.617.103
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.242.917
|% 9,97
|
|MERIT
|23,86
|36.591.828
|% -9,55
|
|FADE
|8,04
|254.104.095
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,27
|5.263.044
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|2.864.813.141
|% 1,56
|
|TUPRS
|139,80
|1.043.896.906
|% 2,57
|
|SISE
|8,54
|1.029.701.829
|% 2,15
|
|THYAO
|14,10
|1.026.494.496
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,57
|930.164.253
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,57
|930.164.253
|% 3,21
|
|GARAN
|9,13
|2.864.813.141
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|352.045.997
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.029.701.829
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,47
|656.056.107
|% 2,82
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6063
|9,6108
|% 1,17
|
|Euro
|11,1904
|11,1962
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 0,88
|
|Frank
|10,4518
|10,5147
|% 1,32
|
|Riyal
|2,5537
|2,5665
|% 1,01
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
|
Seans Raporu
17:40
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