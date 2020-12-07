***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSKT FON KREDİ DERECELENDİRME NOT DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891800BIST