***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819026
BIST
16:12120.315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -225,34
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:126,0664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0667
En Düşük
6,0344
16:126,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:12307,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,83
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|GEDIK
|12,19
|56.123.154
|% 11,83
|
|ALCTL
|19,77
|59.556.816
|% 11,01
|
|TUKAS
|12,63
|3.193.098
|% -17,23
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|45.121.409
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.524.186
|% -8,02
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,10
|1.227.027.669
|% 3,12
|
|THYAO
|14,90
|1.211.899.515
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,20
|582.073.580
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,20
|582.073.580
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,23
|191.916.494
|% 1,65
|
|KARSN
|1,92
|280.671.982
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8772
|7,9167
|% 0,21
|
|Frank
|6,1539
|6,1910
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,38
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|0,89
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,43
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|0,93
|