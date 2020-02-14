***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819027
BIST
16:13120.310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -230,78
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:136,0664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0667
En Düşük
6,0344
16:136,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:13307,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,83
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|656.326.811
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,27
|56.410.296
|% 12,57
|
|BJKAS
|3,06
|499.858.111
|% 12,50
|
|ALCTL
|19,81
|59.600.181
|% 11,23
|
|TUKAS
|12,56
|3.540.447
|% -17,69
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|45.190.895
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.535.282
|% -8,02
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,12
|1.230.612.819
|% 3,19
|
|THYAO
|14,91
|1.213.643.474
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,86
|656.326.811
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,20
|582.759.146
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,06
|499.858.111
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,20
|582.759.146
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,86
|656.326.811
|% 19,17
|
|BJKAS
|3,06
|499.858.111
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,23
|192.016.253
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|280.779.323
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% 0,19
|
|Frank
|6,1532
|6,1902
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6116
|1,6197
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,20
|57,20
|0,86
|