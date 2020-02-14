***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819029
BIST
15:43120.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,10
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:436,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:436,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:43307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|DGGYO
|6,92
|11.467.145
|% 11,43
|
|ALCTL
|19,70
|58.075.843
|% 10,61
|
|TUKAS
|12,62
|2.963.304
|% -17,30
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,11
|43.546.712
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,41
|12.227.703
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,14
|1.161.113.992
|% 3,26
|
|THYAO
|14,93
|1.158.036.310
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,22
|570.914.828
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,22
|570.914.828
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,85
|625.535.257
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,06
|452.157.581
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,24
|189.986.512
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|259.474.081
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8739
|7,9134
|% 0,17
|
|Frank
|6,1501
|6,1871
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,34
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|1,44
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,69
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,71
|
Seans Raporu
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15:56SAYAS
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15:53TUKAS
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