***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819031
BIST
16:14120.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -348,81
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.185
16:146,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:146,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5771
En Düşük
6,5408
16:14307,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|657.488.909
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,07
|503.093.827
|% 12,87
|
|GEDIK
|12,30
|56.660.323
|% 12,84
|
|ALCTL
|19,79
|59.670.828
|% 11,12
|
|TUKAS
|12,56
|3.540.447
|% -17,69
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|45.264.647
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,40
|12.565.508
|% -8,40
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,08
|1.233.356.295
|% 3,05
|
|THYAO
|14,90
|1.215.302.304
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,86
|657.488.909
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,20
|583.349.074
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,07
|503.093.827
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,20
|583.349.074
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,86
|657.488.909
|% 19,17
|
|BJKAS
|3,07
|503.093.827
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,24
|192.195.602
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|280.819.952
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8768
|7,9163
|% 0,20
|
|Frank
|6,1532
|6,1903
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6117
|1,6198
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
|