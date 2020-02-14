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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

14.02.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819031


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120.185
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,86 657.488.909 % 19,17  
AYCES 12,74 6.172.972 % 14,98  
BJKAS 3,07 503.093.827 % 12,87  
GEDIK 12,30 56.660.323 % 12,84  
ALCTL 19,79 59.670.828 % 11,12  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8768 7,9163 % 0,20  
Frank 6,1532 6,1903 % 0,13  
Riyal 1,6117 1,6198 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 -0,30  
Altın Gr. 307 307 0,90  
Cumhuriyet 2.032 2.062 2,00  
Tam 2.023 2.074 1,24  
Yarım 978 1.003 0,60  
Çeyrek 491 502 0,30  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 57,33 57,33 0,99  
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