***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819032
BIST
15:56120.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 180,42
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:566,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:566,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:56307,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,76
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|ALCTL
|19,80
|58.417.513
|% 11,17
|
|GEDIK
|12,03
|53.333.208
|% 10,37
|
|TUKAS
|12,80
|2.976.747
|% -16,12
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.463.097
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,40
|12.369.808
|% -8,40
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,20
|1.171.631.031
|% 3,47
|
|THYAO
|14,93
|1.171.226.344
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,23
|573.739.465
|% 7,73
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,23
|573.739.465
|% 7,73
|
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,24
|190.643.064
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|260.389.254
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8726
|7,9121
|% 0,15
|
|Frank
|6,1495
|6,1866
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,73
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|0,28
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,13
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|0,79
|