***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819033
BIST
15:24120.651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 110,16
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
15:246,0622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:246,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:24307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.147.835
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,77
|259.338.708
|% 12,47
|
|ALCTL
|19,89
|56.180.220
|% 11,68
|
|BJKAS
|3,00
|362.942.925
|% 10,29
|
|TUKAS
|12,85
|2.954.651
|% -15,79
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|42.708.060
|% -9,36
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|OZBAL
|2,43
|11.871.584
|% -7,25
|
|ASELS
|29,14
|1.115.680.413
|% 3,26
|
|THYAO
|14,92
|1.106.690.478
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,21
|560.796.180
|% 6,76
|
|PETKM
|4,13
|427.988.207
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,21
|560.796.180
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|CEMAS
|1,24
|188.051.522
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|255.512.608
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,38
|172.008.745
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8739
|7,9133
|% 0,16
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,25
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|-0,07
|
|Yarım
|977
|1.003
|-0,03
|
|Çeyrek
|490
|501
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|0,79
|
Seans Raporu
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