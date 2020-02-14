***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819034
BIST
16:05120.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -252,68
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:056,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0660
En Düşük
6,0344
16:056,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:05307,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 307,14
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|650.953.447
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|487.753.181
|% 12,50
|
|GEDIK
|12,22
|55.484.503
|% 12,11
|
|ALCTL
|19,85
|59.311.886
|% 11,45
|
|TUKAS
|12,64
|3.027.874
|% -17,17
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|44.816.241
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,42
|12.468.499
|% -7,63
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,18
|1.203.902.466
|% 3,40
|
|THYAO
|14,93
|1.188.673.488
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,85
|650.953.447
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,21
|575.073.244
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,06
|487.753.181
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,21
|575.073.244
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,85
|650.953.447
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,06
|487.753.181
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,24
|191.180.937
|% 2,48
|
|KARSN
|1,92
|273.128.137
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8764
|7,9159
|% 0,20
|
|Frank
|6,1533
|6,1904
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6116
|1,6196
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,20
|57,20
|0,86
|