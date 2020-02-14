***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2020 15:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819030
BIST
16:23120.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -231,66
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.175
16:236,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0688
En Düşük
6,0344
16:236,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5849
En Düşük
6,5408
16:23307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,87
|664.525.581
|% 19,58
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,08
|517.133.483
|% 13,24
|
|ALCTL
|19,85
|59.979.236
|% 11,45
|
|GEDIK
|12,02
|57.153.607
|% 10,28
|
|TUKAS
|12,82
|3.697.997
|% -15,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|45.421.138
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,40
|12.630.725
|% -8,40
|
|QNBFB
|51,50
|964.321
|% -7,71
|
|ASELS
|29,06
|1.248.567.050
|% 2,98
|
|THYAO
|14,90
|1.242.052.852
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,87
|664.525.581
|% 19,58
|
|ISGYO
|2,21
|596.519.998
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,08
|517.133.483
|% 13,24
|
|ISGYO
|2,21
|596.519.998
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,87
|664.525.581
|% 19,58
|
|BJKAS
|3,08
|517.133.483
|% 13,24
|
|CEMAS
|1,23
|193.013.116
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|285.120.404
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8757
|7,9152
|% 0,19
|
|Frank
|6,1522
|6,1893
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6119
|1,6199
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|1,02
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|0,83
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,40
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|0,90
|