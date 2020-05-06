***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.05.2020 09:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FCV FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842903
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
0
En Düşük
0
18:057,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1039
En Düşük
7,0607
18:057,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 388,49
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,92
|10.778.506
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,92
|10.778.506
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7840
|8,8281
|% 0,07
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8822
|1,8917
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,25
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,00
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.543
|2,80
|
|Tam
|2.565
|2.605
|2,90
|
|Yarım
|1.244
|1.274
|1,40
|
|Çeyrek
|624
|637
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,79
|30,79
|-0,18
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem