***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.06.2020 09:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848947
BIST
12:10109.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 522,16
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:106,7714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7714
En Düşük
6,7128
12:107,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:10371,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,46
|Açılış
|: 371,41
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,56
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|171.001.049
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.963.287
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.151.775
|% -9,95
|
|THYAO
|12,64
|546.367.152
|% 0,88
|
|PETKM
|3,76
|482.304.100
|% 2,45
|
|GARAN
|8,19
|414.250.760
|% -0,36
|
|ASELS
|31,46
|256.742.280
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,50
|235.445.522
|% 4,17
|
|PETKM
|3,76
|482.304.100
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|205.943.161
|% -1,20
|
|TSKB
|1,17
|105.161.550
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,31
|108.670.682
|% 2,34
|
|MNDRS
|2,55
|171.001.049
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4424
|8,4847
|% -0,07
|
|Frank
|7,0176
|7,0598
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|