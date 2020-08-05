***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2020 17:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865430
BIST
17:281.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:287,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,1502
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:288,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,2413
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4069
En Düşük
8,1274
17:28464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,27
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.570.262
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.269.404
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.573.719
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.880
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.038.635
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.013.149
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|AKBNK
|5,05
|824.696.196
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|TSKB
|1,12
|196.315.159
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2217
|9,2679
|% 2,80
|
|Frank
|7,7324
|7,7790
|% 3,01
|
|Riyal
|1,8705
|1,8799
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|32,86
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,36
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.093
|109,00
|
|Tam
|3.133
|3.183
|112,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,00
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
Seans Raporu
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