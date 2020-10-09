***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.10.2020 07:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/10/2020 tarihi itibariyla ihraç edilerek Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeye başlayacak Fiba Portföy Serbest Fon'a (FZP) ilişkin Yatırımcı Bilgi Formu ekte tarafınıza sunulmuştur.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880344
BIST
13:041.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:047,9356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:049,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
13:04488,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,81
|Açılış
|: 488,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:04
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.215.433
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.668.048
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.195.413
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,89
|826.329.502
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|480.944.211
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|334.186.424
|% 2,06
|
|KERVT
|7,17
|283.872.793
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,55
|262.637.664
|% 0,86
|
|SISE
|6,89
|826.329.502
|% 1,47
|
|TSKB
|1,11
|115.429.238
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,46
|334.186.424
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,76
|142.734.761
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|174.463.214
|% 6,67
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9356
|% -0,10
|
|Euro
|9,3591
|9,3624
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2349
|10,2862
|% -0,04
|
|Frank
|8,6513
|8,7035
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1092
|2,1198
|% -0,04
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,11
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|