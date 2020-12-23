***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.12.2020 16:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FFD FON Yatırımcı Bilgi Formu ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894464
BIST
17:411.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:417,6382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0211
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:419,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:41460,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,23
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BRYAT
|612,80
|117.774.787
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|322.915.105
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.529.416
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.258.031
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.781.305
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.501.186
|% 9,72
|
|GARAN
|10,01
|1.443.018.398
|% -0,30
|
|PETKM
|5,04
|1.254.458.820
|% 3,28
|
|TSKB
|1,90
|1.100.272.667
|% 2,70
|
|KARTN
|2.330,70
|848.874.799
|% -4,30
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.501.186
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.100.272.667
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,19
|658.999.733
|% 1,39
|
|PETKM
|5,04
|1.254.458.820
|% 3,28
|
|ISGYO
|2,47
|445.100.755
|% 2,92
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6382
|% -0,28
|
|Euro
|9,3283
|9,3408
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2905
|10,3421
|% 0,89
|
|Frank
|8,5560
|8,6076
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0275
|2,0377
|% -0,36
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|14,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|0,28
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 32 artarak (% 1.06 ) 1, 276
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, GEDZA, ECZYT, BRYAT, ERBOS, ALCAR, OZRDN, CLEBI, EMNIS, GUBRF
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, CASA, ROYAL, PAMEL, MMCAS
-
17:51
ULAS, GUBRF, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
ALMAD, MMCAS, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında