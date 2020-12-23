***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FFD FON Yatırımcı Bilgi Formu ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894464BIST