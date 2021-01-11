***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.01.2021 16:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900220
BIST
17:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:347,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1327
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:349,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0979
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:34444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,27
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:32
|FROTO
|148,50
|298.873.583
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.042.108
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.286.242
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.233.577
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,50
|3.288.240.724
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,49
|1.920.618.551
|% -1,97
|
|GARAN
|10,42
|1.384.198.386
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.241.717
|% 1,24
|
|TCELL
|16,77
|1.114.608.362
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,49
|1.920.618.551
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.241.717
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,69
|599.719.962
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,36
|302.328.381
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|341.235.068
|% -1,63
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5009
|7,5044
|% 1,78
|
|Euro
|9,1158
|9,1216
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,0994
|10,1500
|% 1,29
|
|Frank
|8,4074
|8,4581
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 1,94
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|