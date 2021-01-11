***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.01.2021 16:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900270
BIST
16:271.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:277,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1335
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5067
En Düşük
7,3310
16:279,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:27442,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,00
|Açılış
|: 442,12
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:25
|FROTO
|148,50
|219.393.386
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.702.306
|% -9,86
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|120,30
|2.816.694.464
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,54
|1.421.760.586
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|969.560.088
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|882.184.162
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,21
|852.890.839
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,64
|969.560.088
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.421.760.586
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,72
|547.612.729
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,41
|482.074.839
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|709.098.463
|% 0,95
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,5043
|% 1,78
|
|Euro
|9,1106
|9,1218
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0183
|10,0685
|% 0,48
|
|Frank
|8,3379
|8,3881
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9825
|1,9925
|% 1,18
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
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16:35SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 743, 947 adet işlem
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR
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16:34
OZGYO, TACTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
PAMEL, MZHLD, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında