***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.01.2021 17:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900414
BIST
16:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:537,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1423
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:539,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:53442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,94
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TURGG
|146,30
|96.092.325
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.856.465
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|233.775.611
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.071.714
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.058.880.128
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,50
|1.625.358.040
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.065.866.539
|% 1,24
|
|GARAN
|10,49
|971.959.541
|% -2,51
|
|TCELL
|16,97
|953.815.486
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,63
|1.065.866.539
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,50
|1.625.358.040
|% -1,57
|
|OZGYO
|2,70
|567.811.027
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,36
|223.248.213
|% -2,86
|
|KARSN
|3,70
|561.363.926
|% 3,06
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5123
|7,5155
|% 1,93
|
|Euro
|9,1352
|9,1418
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,0614
|10,1119
|% 0,91
|
|Frank
|8,3778
|8,4283
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 1,68
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-11,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,56
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,87
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,94
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
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17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, YKBNK
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 42 kaybederek (% -0.46 ) 1, 377
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EMNIS, LUKSK, RODRG, YBTAS, SILVR, TKURU, DIRIT, MAALT, TLMAN
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17:04
FROTO, SNGYO, TURGG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:04
TSGYO, EPLAS, OLMIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında