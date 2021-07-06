***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.07.2021 16:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946931
BIST
17:211.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:218,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:2110,2800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:21504,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,46
|Açılış
|: 504,73
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SELVA
|6,49
|19.194.607
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.397.888
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.134.594
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|38.702.259
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,11
|7.941.974
|% -6,77
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
|
|THYAO
|13,98
|663.281.430
|% -0,99
|
|EREGL
|18,08
|442.489.581
|% -0,77
|
|KOZAL
|110,60
|441.494.376
|% -0,72
|
|AKBNK
|5,39
|429.871.981
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|406.920.935
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
|
|TSKB
|1,28
|113.442.613
|% -0,78
|
|PEKGY
|1,34
|112.803.583
|% 3,88
|
|ODAS
|1,93
|159.586.195
|% 1,58
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6849
|8,6883
|% 0,28
|
|Euro
|10,2747
|10,2800
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9408
|12,0007
|% -0,20
|
|Frank
|9,3488
|9,4051
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3030
|2,3145
|% -0,05
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,52
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|35,10
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|16,98
|
|Çeyrek
|806
|824
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|-1,34
|