***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.07.2021 19:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951420
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0246
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05503,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,09
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|KARSN
|3,68
|64.801.489
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|IPEKE
|11,42
|51.502.789
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|KOZAL
|108,20
|347.469.918
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|271.606.876
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5717
|8,5784
|% -0,07
|
|Euro
|10,1078
|10,1438
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8264
|11,8857
|% -0,34
|
|Frank
|9,2924
|9,3484
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2785
|2,2900
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-1,74
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|-0,35
|