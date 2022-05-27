***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.05.2022 12:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032892
BIST
14:512.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.446
14:5116,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0518
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4017
En Düşük
16,3130
14:5117,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
14:51979,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,29
|Açılış
|: 979,89
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler14:51
|RODRG
|17,60
|3.704.006
|% 10,00
|
|AKSA
|53,75
|219.618.295
|% 8,76
|
|HATEK
|20,90
|35.492.760
|% 7,73
|
|ULUUN
|13,78
|175.442.918
|% 6,99
|
|MPARK
|35,52
|129.723.288
|% 6,86
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,76
|314.534.865
|% -9,21
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,51
|20.526.480
|% -4,36
|
|BOBET
|5,25
|37.449.486
|% -4,02
|
|THYAO
|45,22
|2.981.868.201
|% 1,71
|
|KARSN
|6,62
|1.878.568.057
|% 3,44
|
|EREGL
|33,20
|1.246.365.192
|% 2,41
|
|KRDMD
|14,79
|1.192.159.331
|% 0,96
|
|SISE
|20,54
|1.074.906.782
|% -1,72
|
|KARSN
|6,62
|1.878.568.057
|% 3,44
|
|DOHOL
|3,79
|434.613.453
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,76
|314.534.865
|% -9,21
|
|HALKB
|5,63
|603.851.191
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,61
|257.480.347
|% 0,00
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3943
|16,4006
|% 0,32
|
|Euro
|17,5744
|17,5820
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6309
|20,7344
|% 0,41
|
|Frank
|17,0519
|17,1546
|% 0,44
|
|Riyal
|4,3582
|4,3801
|% 0,32
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,51
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.478
|6.641
|47,32
|
|Yarım
|3.131
|3.212
|22,89
|
|Çeyrek
|1.570
|1.606
|11,44
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,23
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,63
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06BOBET
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 050, 612 adet işlem
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15:04KNFRT
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 963 adet işlem
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15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 24 kaybederek (% -0.08 ) 2, 730
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15:03XU100
Endeks 2, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 22, 774.00 milyon TL de
-
15:03OYYAT
Yüzde 5.71 oranında artışla 82.35 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 299 adet işlem