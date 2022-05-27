***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.05.2022 12:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032894
BIST
12:132.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,62
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
12:1316,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0507
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3995
En Düşük
16,3130
12:1317,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
12:13979,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,04
|Açılış
|: 979,63
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,69
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler12:11
|RODRG
|17,60
|3.624.894
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|ULUUN
|14,02
|111.793.582
|% 8,85
|
|HATEK
|21,10
|27.262.152
|% 8,76
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,89
|130.058.702
|% -4,93
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|PENTA
|390,50
|44.439.177
|% -3,58
|
|OYAYO
|7,74
|1.093.228
|% -3,25
|
|THYAO
|44,46
|1.436.820.093
|% 0,00
|
|KARSN
|6,57
|1.067.681.606
|% 2,66
|
|EREGL
|33,28
|978.404.449
|% 2,65
|
|KRDMD
|14,86
|964.480.192
|% 1,43
|
|SISE
|20,64
|628.192.511
|% -1,24
|
|KARSN
|6,57
|1.067.681.606
|% 2,66
|
|DOHOL
|3,83
|359.934.335
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,62
|193.791.853
|% 0,38
|
|HALKB
|5,64
|406.395.961
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,30
|87.583.877
|% -2,26
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3894
|16,3982
|% 0,30
|
|Euro
|17,5756
|17,5995
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6162
|20,7196
|% 0,34
|
|Frank
|17,0213
|17,1239
|% 0,26
|
|Riyal
|4,3577
|4,3796
|% 0,30
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,44
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,63
|