***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.06.2022 18:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037291
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0114
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2976
En Düşük
17,1960
17:5918,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.005,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.005,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2672
|17,2770
|% 0,09
|
|Euro
|18,0079
|18,0368
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6668
|20,7704
|% -0,97
|
|Frank
|17,2061
|17,3097
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5912
|4,6142
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-9,35
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.681
|6.798
|-20,00
|
|Yarım
|3.280
|3.325
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,01
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,82
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem