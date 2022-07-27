***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.07.2022 17:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048267
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,24
|Açılış
|: 988,22
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.555
|% 10,00
|
|PRKAB
|26,40
|196.666.065
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.783.356
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.320.671
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.662.074
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,10
|8.009.094
|% -4,75
|
|DESPC
|11,19
|10.600.470
|% -4,20
|
|TRCAS
|7,94
|27.249.220
|% -3,99
|
|THYAO
|49,70
|3.745.580.553
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.406.658.923
|% 1,26
|
|SISE
|21,12
|1.103.870.689
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.846.320
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|897.161.020
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.846.320
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|481.071.903
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.406.658.923
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.146.662
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.450.238
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8856
|17,8966
|% 0,22
|
|Euro
|18,1422
|18,1671
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4785
|21,5863
|% 0,29
|
|Frank
|18,4816
|18,5929
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7515
|4,7753
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,46
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem