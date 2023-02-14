***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2023 22:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113284
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8826
En Düşük
18,8148
10:4220,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3283
En Düşük
20,1803
10:421.124,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.124,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.124,83
En Düşük
1.121,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8826
|% 0,25
|
|Euro
|20,2271
|20,2536
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8782
|22,9929
|% 0,06
|
|Frank
|20,3747
|20,4975
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0078
|5,0329
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.718
|0,00
|
|Yarım
|3.729
|3.777
|1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.888
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,06
|