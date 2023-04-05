***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.04.2023 12:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131886
BIST
12:295.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 30,04
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2919,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0431
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2921,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1570
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:291.251,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.251,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:27
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DGGYO
|36,00
|16.215.980
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,02
|57.811.301
|% -9,82
|
|ONCSM
|143,50
|76.235.427
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,50
|2.093.355.320
|% -7,18
|
|THYAO
|128,30
|1.863.915.459
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,30
|1.576.665.092
|% 3,08
|
|EREGL
|36,18
|1.306.884.545
|% 0,61
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|AKFYE
|16,24
|1.251.054.903
|% 7,41
|
|EKGYO
|6,60
|482.194.577
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|832.888.740
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.293.122
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,85
|507.036.909
|% 0,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9499
|24,0700
|% -0,02
|
|Frank
|21,1653
|21,2928
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1160
|5,1416
|% 0,14
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,63
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.494
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.148
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|