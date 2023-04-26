***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.04.2023 09:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141027
BIST
12:284.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -68,73
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2819,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2821,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1663
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:281.249,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.249,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MIPAZ
|8,11
|27.048.299
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|80.293.995
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,50
|20.795.993
|% 8,82
|
|ULAS
|12,20
|2.400.550
|% 8,73
|
|BURCE
|76,40
|76.494.351
|% 6,85
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|176.001.333
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|THYAO
|131,10
|1.547.026.084
|% -1,94
|
|EREGL
|33,44
|1.170.064.165
|% -2,11
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,72
|796.068.812
|% -4,17
|
|EKGYO
|6,36
|327.835.763
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|559.324.823
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|416.907.375
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4212
|19,4283
|% 0,02
|
|Euro
|21,4613
|21,4788
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|