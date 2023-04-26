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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

26.04.2023 09:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141027


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BIST En Aktif Hisseler12:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 8,11 27.048.299 % 9,89  
CMBTN 586,10 80.293.995 % 8,96  
IHAAS 171,50 20.795.993 % 8,82  
ULAS 12,20 2.400.550 % 8,73  
BURCE 76,40 76.494.351 % 6,85  
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12:28 Alış Satış %  
Dolar 19,4212 19,4283 % 0,02  
Euro 21,4613 21,4788 % 0,78  
Sterlin 24,1822 24,3035 % 0,61  
Frank 21,7645 21,8956 % 0,35  
Riyal 5,1641 5,1900 % 0,02  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.999 2.000 2,40  
Altın Gr. 1.248 1.248 1,30  
Cumhuriyet 9.078 9.215 88,00  
Tam 9.125 9.296 7,00  
Yarım 4.457 4.552 17,00  
Çeyrek 2.228 2.290 9,00  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,02  
Gümüş Gr. 15,60 15,62 -0,01  
B. Petrol 81,06 81,06 0,47  
Seans Raporu 12:28
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