***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.10.2023 13:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204845
BIST
'
14:278.439
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 108,50
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2727,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0922
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
14:2729,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1242
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:271.679,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.679,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:25
|CMBTN
|1.098,90
|147.059.770
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|768.107.632
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.040.487.109
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|455.555.879
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,50
|3.063.746.589
|% 0,61
|
|EREGL
|44,88
|2.694.497.551
|% 1,72
|
|TUPRS
|147,90
|2.694.227.504
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,04
|2.680.052.213
|% 3,83
|
|GESAN
|110,00
|2.520.895.084
|% 7,84
|
|EKGYO
|8,24
|1.664.186.208
|% 0,73
|
|ZOREN
|6,40
|1.228.804.061
|% 3,90
|
|ODAS
|14,02
|2.269.336.337
|% 3,85
|
|YKBNK
|20,04
|2.680.052.213
|% 3,83
|
|KATMR
|3,09
|403.375.060
|% 1,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7492
|27,7539
|% 0,34
|
|Euro
|29,5219
|29,5369
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,0388
|34,2095
|% 0,17
|
|Frank
|30,6768
|30,8616
|% 0,36
|
|Riyal
|7,3744
|7,4114
|% 0,22
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|10,56
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.367
|11.446
|-5,00
|
|Yarım
|5.701
|5.745
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.872
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|1,04
|