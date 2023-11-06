***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.11.2023 10:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214278
BIST
'
13:327.854
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 148,05
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3228,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0565
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3230,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1334
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:321.817,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.817,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:30
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|41.969.945
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|65.108.687
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.864
|% -7,51
|
|FENER
|125,30
|942.264.000
|% -7,19
|
|IHYAY
|2,51
|10.620.179
|% -4,92
|
|BRSAN
|863,50
|1.892.699.348
|% -4,42
|
|THYAO
|227,40
|3.947.438.988
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,50
|2.739.253.597
|% 2,61
|
|BRSAN
|863,50
|1.892.699.348
|% -4,42
|
|ISCTR
|21,80
|1.442.764.488
|% 4,01
|
|ASTOR
|124,30
|1.422.948.127
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,40
|633.691.560
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,74
|593.186.295
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,80
|1.442.764.488
|% 4,01
|
|YKBNK
|17,68
|1.101.351.435
|% 2,55
|
|ODAS
|11,73
|719.042.376
|% 2,27
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4085
|28,4605
|% 0,28
|
|Euro
|30,5908
|30,6027
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2049
|35,3814
|% 0,49
|
|Frank
|31,5987
|31,7890
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5607
|7,5986
|% 0,25
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|934,93
|936,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.128,00
|1.133,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,61
|1.987,94
|% 0,66
|