***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.11.2023 09:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221067
BIST
'
10:148.009
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,32
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1428,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1431,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0482
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:141.901,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.901,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|27.720.436
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|15.064.783
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.481.641
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.362.675
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|THYAO
|254,50
|1.061.883.602
|% -0,20
|
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|SASA
|50,00
|364.064.987
|% -2,15
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|TUPRS
|154,40
|261.659.858
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|GSRAY
|7,99
|94.974.019
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,08
|246.750.468
|% 0,64
|
|YKBNK
|19,31
|175.539.736
|% -0,16
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9344
|% 0,02
|
|Euro
|31,7864
|31,8119
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,6226
|36,8062
|% 0,07
|
|Frank
|33,0203
|33,2192
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6896
|7,7282
|% 0,04
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,13
|% 0,66
|
|Platin
|938,36
|939,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,63
|1.026,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,01
|2.045,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:14
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10:28
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