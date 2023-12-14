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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

14.12.2023 12:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225750


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BIST USD EURO ALTIN
13:337.620
Değişim :  1,21% |  91,10
Açılış :  7.623  
Önceki Kapanış :  7.529  
En Düşük
7.582 En Yüksek
7.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 22,66 179.693.543 % 10,00  
MOBTL 5,36 719.320.983 % 9,84  
SAFKR 31,00 20.637.441 % 9,00  
GRTRK 46,10 171.331.916 % 7,26  
VAKKO 76,40 51.706.944 % 6,85  
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13:31 Alış Satış %  
Dolar 29,0332 29,0394 % 0,22  
Euro 31,7430 31,7580 % 0,66  
Sterlin 36,6493 36,8331 % 0,48  
Frank 33,2095 33,4095 % 0,30  
Riyal 7,7223 7,7610 % 0,28  
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13:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,95 23,98 % 0,66  
Platin 944,14 945,87 % 0,66  
Paladyum 1.017,13 1.021,97 % 0,66  
Brent Pet. 75,83 75,83 % 0,66  
Altın Ons 2.033,61 2.033,95 % 0,66  
Seans Raporu 13:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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