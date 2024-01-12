***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.01.2024 09:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238753
BIST
'
13:207.833
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -62,84
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:2030,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1080
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:2032,9873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0421
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:201.973,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,26
|Açılış
|: 1.973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:18
|OZSUB
|27,50
|57.535.039
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|124.533.416
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|647.570.880
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.505.442
|% 9,93
|
|METUR
|14,75
|35.968.530
|% 9,67
|
|BEGYO
|4,47
|420.334.969
|% -8,59
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
|
|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
|
|KRSTL
|12,47
|102.839.068
|% -6,59
|
|KRGYO
|37,04
|47.078.400
|% -6,46
|
|AKBNK
|41,64
|3.492.370.976
|% 1,26
|
|YKBNK
|22,34
|3.236.032.839
|% -4,12
|
|THYAO
|243,30
|2.546.629.690
|% -1,38
|
|GUBRF
|146,10
|2.353.133.228
|% 3,54
|
|ISCTR
|25,18
|2.277.406.720
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,34
|3.236.032.839
|% -4,12
|
|ISCTR
|25,18
|2.277.406.720
|% -2,10
|
|BEGYO
|4,47
|420.334.969
|% -8,59
|
|AKBNK
|41,64
|3.492.370.976
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,08
|546.088.622
|% -1,10
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0908
|30,0966
|% 0,36
|
|Euro
|32,9789
|32,9902
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2552
|38,4470
|% 0,27
|
|Frank
|35,1072
|35,3187
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9998
|8,0399
|% 0,32
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|