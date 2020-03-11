***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.03.2020 16:41
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ekli pdf dosyada sunulmuştur, kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827101
BIST
16:33100.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -639,09
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:336,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:337,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:33330,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,27
|Açılış
|: 330,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.662.790
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.697.472
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|154.530.842
|% 19,54
|
|SELEC
|7,28
|106.657.278
|% 18,37
|
|ECZYT
|10,81
|109.034.704
|% 17,63
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|758.032
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.611.860
|% -14,74
|
|ESCOM
|2,06
|11.989.657
|% -14,52
|
|DOKTA
|20,50
|11.928.225
|% -14,51
|
|ASELS
|25,60
|925.836.862
|% -1,16
|
|THYAO
|9,63
|737.531.471
|% -3,41
|
|GARAN
|9,49
|436.481.992
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,17
|285.193.793
|% -12,58
|
|GSRAY
|2,32
|242.682.279
|% -9,73
|
|IHLGM
|1,10
|173.903.713
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,91
|140.671.277
|% -9,00
|
|ODAS
|1,57
|223.494.826
|% -8,72
|
|ADESE
|1,32
|145.622.206
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,32
|242.682.279
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9863
|8,0264
|% 0,75
|
|Frank
|6,6020
|6,6417
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6450
|1,6532
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,58
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,59
|
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,77
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-1,53
|