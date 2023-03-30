***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
30.03.2023 14:55
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin 2022 yılı yıllık faaliyet raporunu ekte bulabilirsiniz. Kamunun bilgisine az ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129734
BIST
16:284.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,04
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2819,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2821,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2508
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:281.211,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:26
|EKSUN
|78,65
|9.227.061
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.200.670
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.763.468
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.438.910
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.358.464
|% -10,00
|
|PAMEL
|232,00
|94.336.939
|% -8,91
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,74
|24.189.573
|% -5,79
|
|KRSTL
|9,34
|65.634.029
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,35
|4.815.851.373
|% -4,87
|
|ISCTR
|13,71
|2.569.278.090
|% 1,48
|
|ASTOR
|53,75
|2.448.793.077
|% -0,19
|
|EREGL
|36,28
|2.019.087.894
|% -0,11
|
|THYAO
|123,60
|2.004.825.593
|% -0,80
|
|AKFYE
|19,35
|4.815.851.373
|% -4,87
|
|ISCTR
|13,71
|2.569.278.090
|% 1,48
|
|YKBNK
|10,10
|1.433.746.707
|% 0,30
|
|SKBNK
|2,36
|310.820.919
|% 7,27
|
|EKGYO
|6,53
|701.277.417
|% 0,77
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6340
|23,7525
|% 0,58
|
|Frank
|20,8932
|21,0190
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0892
|5,1147
|% 0,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.179
|8.263
|-13,00
|
|Yarım
|4.010
|4.043
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,24
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|0,67
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ