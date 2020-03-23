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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

23.03.2020 18:11
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***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2020
Karar Sayısı
1666/6524
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulu Karar tarihi 11.03.2020, karar sayısı 1666/6524 olan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı ekteki gibidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831530


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,88 12,92 0,29  
Gümüş Gr. 2,73 2,74 0,08  
B. Petrol 26,04 26,04 -0,94  
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