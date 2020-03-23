***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2020Karar Sayısı1666/6524SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulu Karar tarihi 11.03.2020, karar sayısı 1666/6524 olan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831530BIST