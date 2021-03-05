***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2021Karar Sayısı6665/1761SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulu Karar tarihi 05.03.2021, karar sayısı 6665/1761 olan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915678BIST